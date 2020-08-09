Дружина екс-кандидата в президенти Білорусі Цепкало виїхала з країни

Вероніка Цепкало, дружина незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкало, виїхала з країни. Вона побоюється арешту.

Про це повідомляють "РИА Новости", "Інтерфакс" і ряд інших російських видань з посиланням на джерела.

Як зазначили в штабі кандидата Світлани Тихановської, Цепкало буде голосувати в Москві.

"Ми поважаємо рішення Вероніки. Ситуація непроста. Ми вважаємо, що кожен має право оцінювати ризики для себе самостійно", - прокоментували в штабі.

Співрозмовник російського "Інтерфаксу" заявив, що її хотіли затримати 8 серпня, але помилково затримали главу штабу Віктора Бабарико Марію Колеснікову.

Нагадаємо, раніше в Мінську силовики затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь".

Відзначимо, 9 серпня в Білорусі проходять вибори голови держави. Чинний президент Олександр Лукашенко знову намагається залишитися при владі. Напередодні виборів в країні почалися переслідування опонентів Лукашенка, а також затримання журналістів і учасників мирних акцій протесту.