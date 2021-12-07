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Желтый уровень опасности. Погода в Украине продолжит ухудшаться

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Вторник 07 декабря 2021 13:33
Желтый уровень опасности. Погода в Украине продолжит ухудшаться Фото: погода в Украине будет ухудшаться (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Погода в Украине завтра, 8 декабря, продолжит ухудшаться. Из-за гололедицы на дорогах объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 8 декабря в северных, Винницкой, Черкасской областях ожидается гололед, местами налипание мокрого снега. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах будет гололедица (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее сообщалось, что Гидрометцентр пока не может точно спрогнозировать, какой будет погода на Новый год. Но декабрь ожидается достаточно теплым.

До конца этой недели вся территория Украины будет находиться в поле низкого давления. Погода будет довольно мягкая, и сильных морозов пока не ожидается.

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