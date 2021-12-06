Какой будет погода в Украине до Нового года: прогноз синоптиков
Укргидрометцентр пока не может точно спрогнозировать, какой будет погода на Новый год. Но декабрь ожидается достаточно теплым.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
"Конкретных прогнозов на Рождество и Новый год пока нет. Но по данным наших климатологов, есть тенденция к тому, что декабрь может быть несколько теплее нормы", - сказала она.
Как отметила синоптик, Укргидрометцентр сможет дать более-менее точный прогноз на конкретные даты 25 декабря, 1 января и 7 января примерно за десять дней.
Как сообщало РБК-Украина, почти до конца текущей недели вся территория Украины будет находиться в поле низкого давления. Погода будет довольно мягкая, и сильных морозов пока не ожидается.
Напомним, в течение текущей недели в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, иногда с дождем. Осадки прогнозируются до четверга, 9 декабря, но устойчивый снежный покров пока не образуется.