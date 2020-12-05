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Желтый уровень опасности: Киев накрыл туман

Киев, Суббота 05 декабря 2020 11:38
Желтый уровень опасности: Киев накрыл туман
Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сильный туман сегодня накрыл Киев. Видимость в столице будет ограниченной до конца суток 5 декабря.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики предупреждают, что в Киеве в течение суток будет видимость от 200 до 500 метров.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - подчеркнули в ГСЧС.

Из-за непогоды в столице объявили желтый (первый) уровень опасности.

Напомним, в западных областях Украины сегодня прогнозируют сильные порывы ветра. Синоптики объявили на западе Украины первый уровень опасности.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Украине ожидается сухая погода. В западных областях синоптики прогнозируют до +12 градусов тепла.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в эти выходные.

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