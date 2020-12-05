Прохладно и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В субботу, 5 декабря, на всей территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +12 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных областях температура воздуха днем ожидается от +5 до +12, а ночью столбики термометров опустятся до -1 +5.

В центральных и южных областях температура воздуха днем будет от +1 до +3, а ночью от -3 до +2.

В восточных и южных регионах температура днем будет колебаться от 0 до +7. Ночью она будет в пределах -6 +5.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухая погода. Температура воздуха днем составит от 0 до +3 градусов, а ночью от -3 до 0.

Напомним, погода в Украине на выходных ожидается солнечная и без осадков, но с ночными морозами. Ночью температура местами опуститься до -10 градусов мороза.

Также РБК-Украина писало, что в ближайшие дни ожидается небольшое потепление в западных областях страны.