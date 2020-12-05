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Жовтий рівень небезпеки: Київ сьогодні накрив туман

Київ, Субота 05 грудня 2020 11:38
Жовтий рівень небезпеки: Київ сьогодні накрив туман
Фото: туман в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сильний туман сьогодні накрив Київ. Видимість у столиці буде обмеженою до кінця доби 5 грудня.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Синоптики попереджають, що у Києві протягом доби буде видимість від 200 до 500 метрів.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - наголосили в ДСНС.

Через негоду у столиці оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки.

Нагадаємо, у західних областях України сьогодні прогнозують сильні пориви вітру. Синоптики оголосили на заході України перший рівень небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в Україні очікується суха погода. У західних областях синоптики прогнозують до +12 градусів тепла.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цими вихідними.

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