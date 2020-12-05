Жовтий рівень небезпеки: Київ сьогодні накрив туман

Фото: туман в Києві (РБК-Україна)

Сильний туман сьогодні накрив Київ. Видимість у столиці буде обмеженою до кінця доби 5 грудня.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Синоптики попереджають, що у Києві протягом доби буде видимість від 200 до 500 метрів.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - наголосили в ДСНС.

Через негоду у столиці оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки.

Нагадаємо, у західних областях України сьогодні прогнозують сильні пориви вітру. Синоптики оголосили на заході України перший рівень небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в Україні очікується суха погода. У західних областях синоптики прогнозують до +12 градусів тепла.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цими вихідними.