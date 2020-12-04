Солнечно, но с ночными морозами: прогноз погоды на выходные

Погода в Украине на выходных ожидается солнечной и без осадков, но с ночными морозами. Ночью температура местами опуститься до -10 градусов мороза.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
В субботу, 5 декабря, в целом по стране без осадков, небольшая облачность.
В западных областях днем от +5 до +9 градусов, на Закарпатье от +10 до +12. Ночью в западных областях температура будет колебаться от -1 до +5, на Закарпатье от +2 до +4 градусов.
В центре Украины днем от +2 до +4 градусов, ночью от -1 до +1. На юге днем от +3 до +5 градусов, ночью от -1 до +1. В восточных областях Украины днем от 0 до +2 градусов, ночью от -3 до -5.
Во всех областях Украины в воскресенье, 6 декабря, в течение суток без осадков, солнечно.
На западе днем от +1 до +4 градусов, ночью от -1 до +3 градусов. На Закарпатье днем от +9 до +11, ночью от +2 до +4 градусов.
В центральных областях днем от -1 до +1, ночью от -5 до -7 градусов. В южных днем температура поднимется от +1 до +3 градусов, ночью опустится от -3 до -5. На востоке Украины днем -1 -4 градуса, ночью температура снизится до отметок -8 -10 градусов.
Напомним, в ближайшие дни ожидается небольшое потепление в западных областях страны.
РБК-Украина писало, что в ближайшие три дня в стране будет царить антициклон, который разгонит осадки.