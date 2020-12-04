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Солнечно, но с ночными морозами: прогноз погоды на выходные

Украина, Пятница 04 декабря 2020 15:50
Солнечно, но с ночными морозами: прогноз погоды на выходные
Фото: на выходных в Украине - без осадков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине на выходных ожидается солнечной и без осадков, но с ночными морозами. Ночью температура местами опуститься до -10 градусов мороза.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз на 5 декабря

В субботу, 5 декабря, в целом по стране без осадков, небольшая облачность.

В западных областях днем ​​от +5 до +9 градусов, на Закарпатье от +10 до +12. Ночью в западных областях температура будет колебаться от -1 до +5, на Закарпатье от +2 до +4 градусов.

В центре Украины днем ​​от +2 до +4 градусов, ночью от -1 до +1. На юге днем ​​от +3 до +5 градусов, ночью от -1 до +1. В восточных областях Украины днем ​​от 0 до +2 градусов, ночью от -3 до -5.

Солнечно, но с ночными морозами: прогноз погоды на выходные

Прогноз на 6 декабря

Во всех областях Украины в воскресенье, 6 декабря, в течение суток без осадков, солнечно.

На западе днем ​​от +1 до +4 градусов, ночью от -1 до +3 градусов. На Закарпатье днем ​​от +9 до +11, ночью от +2 до +4 градусов.

В центральных областях днем ​​от -1 до +1, ночью от -5 до -7 градусов. В южных днем ​​температура поднимется от +1 до +3 градусов, ночью опустится от -3 до -5. На востоке Украины днем ​​-1 -4 градуса, ночью температура снизится до отметок -8 -10 градусов.

Солнечно, но с ночными морозами: прогноз погоды на выходные

Напомним, в ближайшие дни ожидается небольшое потепление в западных областях страны.

РБК-Украина писало, что в ближайшие три дня в стране будет царить антициклон, который разгонит осадки.

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