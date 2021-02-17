Желтая зона карантина. Кафе и ресторанам разрешили работать до полуночи

Кафе, рестораны, бары и столовые в условиях "желтой зоны" адаптивного карантина в Украине смогут работать до полуночи (24:00). Ранее заведениям питания разрешалось работать до 23:00.
Об этом говорится в проекте постановления Кабмина относительно введения адаптивного карантина в Украине, заявил во время заседания правительства министр здравоохранения Максим Степанов.
Он также добавил, что относительно заведений питания будет еще "ряд небольших послаблений". При этом министр не уточнил, какие именно.
"Мы позволяем в этом проекте постановления работать ресторанам, кафе, барам и столовым до 24 часов. Раньше это было до 23 часов. И также там есть ряд небольших смягчений, которые мы будем делать", - сказал Степанов.
Он отметил, что такие правила будут действовать на "желтом уровне".
Адаптивный карантин вступит в силу на следующей неделе.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины принял постановление Министерства здравоохранения о продлении карантина. Карантинные ограничения продлили до 22 февраля.
Напомним, главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав предложит новый "светофор" зон эпидемической безопасности.
Кроме того, в Кабинете министров решили, как будут вводить "красную зону" карантина после возвращения к адаптивному формату.
Также сообщалось, что в зависимости от уровня эпидемической опасности регионы Украины будут отчитываться о рисках дальнейшего развития пандемии.