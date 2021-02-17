Желтая зона карантина. Кафе и ресторанам разрешили работать до полуночи

Кафе, рестораны, бары и столовые в условиях "желтой зоны" адаптивного карантина в Украине смогут работать до полуночи (24:00). Ранее заведениям питания разрешалось работать до 23:00.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина относительно введения адаптивного карантина в Украине, заявил во время заседания правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также добавил, что относительно заведений питания будет еще "ряд небольших послаблений". При этом министр не уточнил, какие именно.

"Мы позволяем в этом проекте постановления работать ресторанам, кафе, барам и столовым до 24 часов. Раньше это было до 23 часов. И также там есть ряд небольших смягчений, которые мы будем делать", - сказал Степанов.

Он отметил, что такие правила будут действовать на "желтом уровне".