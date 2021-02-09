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В Минздраве назвали особенности нового адаптивного карантина

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 16:42
В Минздраве назвали особенности нового адаптивного карантина Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал об особенностях нового адаптивного карантина. Его введут в стране уже в феврале.

Об этом Ляшко заявил на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Ключевая вещь в новом адаптивном карантине, который мы хотим ввести, способность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - заявил он.

При этом Ляшко добавил, что в зависимости от уровня эпидемической опасности регионы будут отчитываться о рисках дальнейшего развития пандемии.

"Когда мы говорим о других уровне эпидемической опасности, которые мы хотим ввести. Они, в первую очередь, будут отчитываться и показывать, что есть риск дальнейшего развития эпидемии, что может привести к негативным последствиям", - добавил он.

Напомним, Ляшко заявил, что адаптивный карантин в Украине введут или в середине, или в конце февраля. Однако пока нет точной даты его введения.

Кроме того, недавно в Кабинете министров решили, как будут вводить "красную зону" карантина после возвращения к адаптивному формату.

Добавим, что в Министерстве здравоохранения рассказали, какие территории будут попадать в "красную зону" карантина и почему.

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