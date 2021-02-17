В Украине продлили карантин до 30 апреля

Карантинные ограничения будут действовать минимум до 30 апреля.

"По нашим расчетам до 30 апреля точно мы должны жить в карантинных ограничениях. Это правильно с точки зрения более точного планирования жизни украинский", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что в Украине удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса и увеличить мощность системы здравоохранения.

По его словам, сейчас в Украине введено более 67 тысяч больничных кроватей для пациентов с коронавирусом, из которых более 57 тысяч кроватей - обеспечены кислородом.

Отметим, карантин в Украине действует с 11 марта 2020 года. Первый COVID-случай в стране выявили 3 марта.

Также в стране ввели адаптивный карантин.