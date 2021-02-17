В Украине продлили карантин до 30 апреля
Кабинет министров Украины принял постановление Министерства здравоохранения о продлении карантина. Карантинные ограничения продлили до 30 апреля.
Соответствующее постановление правительство приняло сегодня.
Карантинные ограничения будут действовать минимум до 30 апреля.
"По нашим расчетам до 30 апреля точно мы должны жить в карантинных ограничениях. Это правильно с точки зрения более точного планирования жизни украинский", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он добавил, что в Украине удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса и увеличить мощность системы здравоохранения.
По его словам, сейчас в Украине введено более 67 тысяч больничных кроватей для пациентов с коронавирусом, из которых более 57 тысяч кроватей - обеспечены кислородом.
Отметим, карантин в Украине действует с 11 марта 2020 года. Первый COVID-случай в стране выявили 3 марта.
Также в стране ввели адаптивный карантин.
Напомним, главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав предложит новый "светофор" зон эпидемической безопасности.
Кроме того, в Кабинете министров решили, как будут вводить "красную зону" карантина после возвращения к адаптивному формату.
Также сообщалось, что в зависимости от уровня эпидемической опасности регионы Украины будут отчитываться о рисках дальнейшего развития пандемии.