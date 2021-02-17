Жовта зона карантину. Кафе і ресторанам дозволили працювати до опівночі

Він також додав, що щодо закладів харчування буде ще "низка невеличких пом'якшень". При цьому міністр не уточнив, які саме.

"Ми дозволяємо в цьому проекті постанови працювати ресторанам, кафе, барам та їдальням до 24 години. Раніше це було до 23 години. І також там ще є низка невеличких пом'якшень, які ми будемо робити", - сказав Степанов.

Він наголосив, що такі правила діятимуть на "жовтому рівні".