"Железный занавес останется": у Зеленского рассказали о выходе из карантина

Фото: Олег Устенко (24tv.ua)

Советник президента сообщил, что границы пока не откроются

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, как страна будет выходить из карантина и какие ограничения останутся. Об этом Устенко сообщил в ефире програмы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает кореспондент РБК-Украина.

В частности, советник президента сказал, что пока железный занавес будет оставаться.

"Это крайне рисковая ситуация, которая кажется близкой к хаосу, но она управляема. Когда мы в этой кривой прижмемся к горизонтальной оси ОХ, тогда можно будет делать открытые меры для экономики. Но занавес железный будет оставаться. Потому что границы не откроются. И не потому, что мы не будем этого хотеть. Даже если бы мы этого хотели, наши соседи и остальные страны также бояться всего. Равно также, потому что это сложно прогнозируемые процесы", - заявил Устенко.

По его словам, в мире меняется геоэкономическая архитектура.

"Мир впал в совершенно новую стадию своего разгрома. У нас есть масса проблем. Но в этой ситуации ты должен все равно сохранять хладнокровие. И рассказы по поводу того, что давайте посмотрим на опыт Грузии, Чехии, Эстонии - представляю себе как это надоело обычным людям. Не надо идеализировать отдельный политический опыт… Надо четко понимать - меняется геоэкономическая архитектура", - добавил он.

Напомним, согласно плану Кабмина, снятие ограничений может начаться уже 11 мая при условии, что 10 дней подряд число новых случаев коронавируса не будет превышать 5%. В этом случае, планируется открытие парков, лесопарков и прибрежных зон, салонов красоты, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами.

Кроме того, с 11 мая работать начнут кофейни, но только на вынос. Также запустят работу автомойки, веломагазины, велопрокат, нотариусы, адвокаты и аудиторы.