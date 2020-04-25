"Залізна завіса залишиться": у Зеленського розповіли про вихід з карантину

Фото: Олег Устенко (24tv.ua)

Радник президента повідомив, що кордони поки не відкриються

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів, як країна буде виходити з карантину і які обмеження залишаться. Про це Устенко повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, радник президента сказав, що поки залізна завіса буде залишатися.

"Це вкрай ризикована ситуація, яка здається близькою до хаосу, але вона керована. Коли ми в цій кривій прижмемся до горизонтальної осі ОХ, тоді можна буде робити відкриті заходи для економіки. Але залізна завіса буде залишатися. Тому що межі не відкриються. І не тому, що ми не будемо хотіти. Навіть якщо би ми цього хотіли, наші сусіди і інші країни також боятися всього. Одно також, тому що це складно прогнозовані процеси", - заявив Устенко.

За його словами, у світі змінюється геоекономічна архітектура.

"Світ впав в абсолютно нову стадію свого розгрому. У нас є маса проблем. Але в цій ситуації ти повинен все одно зберігати холоднокровність. І розповіді з приводу того, що давайте подивимося на досвід Грузії, Чехії, Естонії - уявляю собі як це набридло звичайним людям. Не треба ідеалізувати окремий політичний досвід... Треба чітко розуміти - змінюється геоекономічна архітектура", - додав він.

Нагадаємо, згідно з планом Кабміну, зняття обмежень може початися вже 11 травня за умови, що 10 днів поспіль число нових випадків коронавіруса не буде перевищувати 5%. У цьому випадку, планується відкриття парків, лісопарків та прибережних зон, салонів краси, буде дозволена оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами.

Крім того, з 11 травня почнуть працювати кав'ярні, але тільки на винос. Також запустять роботу автомийки, веломагазини, велопрокат, нотаріуси, адвокати та аудитори.