Парки, кафе и розничная торговля: что Кабмин планирует открыть с 11 мая

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Согласно плану, будет разрешено посещать парки и скверы, а также откроются салоны красоты

Кабинет министров с 11 мая планирует смягчить карантинные меры в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Согласно презентованному плану по выходу страны из карантина, с 11 мая Кабмин планирует разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Однако исключением останутся детские площадки.

Также планируют открыть часть объектов индустрии красоты, а спортсменам командных видов спорта разрешить тренироваться.

Также будет разрешена оптовая и розничная торговля не продовольственными товарами, а кафе смогут обслуживать посетителей при условии заказа на вынос.

Также восстановят свою работу автомойки, веломагазины и велопрокаты, а также нотариусы, адвокаты, аудиторы.

Напомним, 24 апреля Кабмин презентовал план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что карантин в Украине начнет смягчатся при двух ключевых условиях: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не изменяется или остается в пределах 5%; больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на половину.

Добавим, что на заседании Кабмина сообщили о продлении карантина в Украине до 11 мая из-за ожидаемого всплеска заболеваемости в начале месяца. В интервью РБК-Украина глава правительства рассказал о двух пиках коронавируса в Украине.