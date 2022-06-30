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"Железный занавес" опускается: МИД России об отношениях ЕС с Москвой

Новина українською →
Четверг 30 июня 2022 18:41
"Железный занавес" опускается: МИД России об отношениях ЕС с Москвой Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о "железном занавесе" между Москвой и ЕС. Отношений между страной и союзом "по сути не существует" уже с 2014 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

"Что касается "железного занавеса", я согласен с Владимиром Владимировичем (Макеев Владимир Владимирович, глава МИД Беларуси, - ред.), он практически уже опускается. Пусть они (Запад, - ред.), только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен", - заявил Лавров.

Также глава МИД отметил, что отношений между Россией и ЕС уже не существует с 2014 года

Напомним, что РБК-Украина писало, что, по словам Лаврова, Европейский союз вместе с НАТО собирает "коалицию" для борьбы с Россией.

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