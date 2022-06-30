ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Залізна завіса" опускається: МЗС Росії про відносини ЄС з Москвою

Новость на русском →
Четвер 30 червня 2022 18:41
"Залізна завіса" опускається: МЗС Росії про відносини ЄС з Москвою Фото: Сергій Лавров, голова МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Росії Серій Лавров заявив про "залізну завісу" між Москвою та ЄС. Відносин між країною та союзом "по суті не існує" вже з 2014 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Интерфакс".

"Що стосується "залізної завіси", я згоден з Володимиром Володимировичем (Макеєв Володимир Володимирович, голова МЗС Білорусі, - ред.), вона практично вже опускається. Нехай вони (Захід,- ред.), тільки поводяться обережно, щоб нічого собі не прищемити. Але цей процес запущено", - заявив Лавров.

Також голова МЗС відзначив, що відносин між Росією та ЄС вже не існує з 2014 року

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Лаврова, Євросоюз разом із НАТО збирають "коаліцію" для боротьби проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація
NEWS
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією