На железной дороге произошла авария: какие поезда задерживаются

На перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск сошли с рельсов поезда. Движение восстановлено по одной колее: железнодорожники освободили парную колею перегона и восстановили движение поездов, прежде всего пассажирских.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Из-за аварии опаздывают пассажирские поезда:

№ 80 Киев - Днепр;

№ 115 Бердянск, Покровск - Киев;

№ 54 Одесса - Днепр;

№ 4 Запорожье - Ужгород;

№ 83 Мариуполь - Киев;

№ 733 Покровск - Киев.

Вместе с тем, подготовлен обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов.

Перегон Воскобойня - Верхнеднепровск будет открыт для движения поездов в обоих направлениях в ближайшее время.

Напомним, грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области, разрушив служебное здание.

Отметим, под Мелитополем легковой автомобиль на переезде попал под поезд.