На залізниці сталася аварія: які поїзди затримуються

На перегоні Воскобійня - Верхньодніпровськ зійшли з рейок потяги. Рух відновлено однією колією: залізничники звільнили парну колію перегону й відновили рух поїздів, насамперед пасажирських.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Через аварію спізнюються пасажирські поїзди:

№ 80 Київ - Дніпро;

№ 115 Бердянськ, Покровськ - Київ;

№ 54 Одеса - Дніпро;

№ 4 Запоріжжя - Ужгород;

№ 83 Маріуполь - Київ;

№ 733 Покровськ - Київ.

Разом з тим, підготовлено обхідний маршрут через ст. Верхівцеве, Кривий Ріг та Запоріжжя для низки пасажирських потягів.

Перегін Воскобійня - Верхньодніпровськ буде відкритий для руху поїздів в обох напрямках найближчим часом.

Нагадаємо, вантажний поїзд Одеської залізниці зійшов з рейок на станції Чорноліська в Кіровоградській області, зруйнувавши службову будівлю.

Зазначимо, під Мелітополем легковий автомобіль на переїзді потрапив під поїзд.