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В Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд

Новости » Происшествия     06.07.2020 - 17:55
В Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд
Фото с места происшествия (dumskaya.net)

Поезд разрушил служебное здание

В понедельник, 6 июня, грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области, разрушив служебное здание. Машинистов не было в кабине на момент аварии.

Об этом сообщает издание "Думская".

Отмечается, что поезд врезался в служебное на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, а часть из них перевернулась.

По предварительным данным, локомотив самовольно покатился во время стоянки. Ситуацию не проконтролировали машинисты, так как их не было в кабине на тот момент.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас железнодорожники выясняют причину инцидента.

По данным издания, в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска.

Фото с места происшествия (dumskaya.net)

Напомним, в марте этого года во Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV сообщением Страсбург-Париж, в результате чего пострадал 21 человек.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины поездаварияКропивницкая область
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