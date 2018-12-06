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Железнодорожные кассы на бульваре Шевченко в Киеве работать больше не будут

Новости » Транспорт    06.12.2018 - 11:31
Железнодорожные кассы на бульваре Шевченко в Киеве работать больше не будут
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кассы были закрыты с 26 ноября и больше не откроются

Железнодорожные кассы на бульваре Тараса Шевченко в Киеве больше работать не будут. Об этом БК-Украина сообщили в справочной службе "Укрзалзныци".

Собеседник отметила, что кассы были закрыты с 26 ноября.

"Эти кассы уже не работают. Они переведены на Южный вокзал. Это уже навсегда. Их работа прекращена с 26 ноября", - сообщили в справочной службе.

Напомним, вечером 4 декабря, после того, как "Укрзализныця" открыла продажу на поезда после 20 декабря, нагрузка на онлайн-систему продаже билетов booking.uz.gov.ua выросла в 6 раз. Из-за перегрузки системы 4 декабря наблюдались случаи, когда после оплаты билетов пассажиры не получали подтверждения транзакции, а билет не поступал на электронную почту. Для решения проблемы специалисты УЗ решили ограничить количество подключений.

Как сообщало РБК-Украина, 5 декабря работу билетных касс вокзала станции "Киев-Пассажирский" продлили на два часа - до 24:00. Как отмечается, в таком режиме на столичном вокзале будет работать 31 касса.

УЗ продлила работу касс вокзала станции Киев-Пассажирский до полуночи УЗ анонсировала запуск нового беспересадочного вагона в польский Вроцлав
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