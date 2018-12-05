УЗ продлила работу касс вокзала станции Киев-Пассажирский до полуночи

Фото: Центральный вокзал Киева (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

На вокзале будет работать 31 касса

Работу билетных касс вокзала станции "Киев-Пассажирский" продолили еще на два часа - до 24:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныцы".

Как отмечается, в таком режиме на столичном вокзале будет работать 31 касса.

"Работа билетных касс вокзала станции Киев-Пассажирский сегодня продлена до 24 часов. В общем в таком режиме на столичном вокзале будет работать 31 касса. Ко вниманию тех, кто сегодня решил купить проездной документ именно в железнодорожной кассе", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее в "Укрзализныце" сообщали, что работу билетных касс вокзала станции Киев-Пассажирский сегодня продлено до 22:00.

РБК-Украина сообщало, что из-за перезагрузки системы 4 декабря наблюдались случаи, когда после оплаты билетов пассажиры не получали подтверждения транзакции, а билет не поступал на электронную почту. Для решения проблемы специалисты УЗ решили ограничить количество подключений.

Сегодня, 5 декабря, "Укрзализныця" заявила, что работа сервиса заказ билетов на поезд онлайн booking.uz.gov.ua стабилизирована. Так, пассажирам, которые покупали билеты вечером 4 декабря 2018, оплатили заказ до 19:00 часов и их транзакции были подтверждены банком, уже прислали билеты на электронные адреса.

Напомним, вечером 4 декабря, после того, как "Укрзализныця" открыла продажу на поезда после 20 декабря, нагрузка на онлайн-систему продажи билетов booking.uz.gov.ua выросла в 6 раз.