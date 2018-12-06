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Залізничні каси на бульварі Шевченка в Києві більше не працюватимуть

Новини » Транспорт    06.12.2018 - 11:31
Залізничні каси на бульварі Шевченка в Києві більше не працюватимуть
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Каси були закриті з 26 листопада і більше не відкриються

Залізничні каси на бульварі Тараса Шевченка в Києві більше не працюватимуть. Про це РБК-Україна повідомили в довідковій службі "Укрзалзниці".

Співрозмовник зазначила, що каси були закриті з 26 листопада.

"ЦІ каси вже не працюють. Вони переведені на Південний вокзал. Це вже назавжди. Їх роботу припинено з 26 листопада", - повідомили у довідковій службі.

Нагадаємо, ввечері 4 грудня, після того, як "Укрзалізниця" відкрила продаж на поїзди після 20 грудня, навантаження на онлайн-систему продажу квитків booking.uz.gov.ua зросло у 6 разів. Через перевантаження системи 4 грудня спостерігалися випадки, коли після оплати квитків пасажири не отримували підтвердження транзакції, а квиток не надходив на електронну пошту. Для вирішення проблеми фахівці УЗ вирішили обмежити кількість підключень.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 грудня роботу квиткових кас вокзалу станції "Київ-Пасажирський" продовжили на дві години - до 24:00. Як зазначається, у такому режимі на столичному вокзалі працюватиме 31 каса.

УЗ продовжила роботу кас вокзалу станції Київ-Пасажирський до півночі УЗ анонсувала запуск нового безпересадкового вагону у польський Вроцлав
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