Есть желание в каменный век перейти? Зеленский ответил на угрозы Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на угрозы Александра Лукашенко о том, что Беларусь прекратит поставки Украине горюче-смазочные материалы и электричество. В частности, в случае эскалации между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Недавно один человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация со стороны РФ, то они сразу прекратят поставки энергоресурсов. Как мы должны на это реагировать? Как я отреагировал - попросил предоставить мне статистику товарооборота между Украиной и Беларусью: 1,5 млрд экспортирует Украина, 4,5 млрд - Беларусь в Украину", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что Украина также может прекратить поставки энергоресурсов со своей стороны.

"Если страны начинают ограничивать торговлю - то от этого страдает? Если есть желание в каменный век перейти - можем сделать так: что-то запретит Украина, что-то запретит Беларусь", - добавил Зеленский.