Є бажання в кам'яний вік перейти? Зеленський відповів на погрози Лукашенка
Президент України Володимир Зеленський відповів на погрози Олександра Лукашенка про те, що Білорусь припинить постачання Україні Паливно-мастильні матеріали та електрику. Зокрема, у разі ескалації між Росією та Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Нещодавно одна людина з Білорусі заявила, що якщо буде ескалація з боку РФ, то вони відразу припинять постачання енергоресурсів. Як ми повинні на це реагувати? Як я відреагував-попросив надати мені статистику товарообігу між Україною і Білоруссю: 1,5 млрд експортує Україна, 4,5 млрд - Білорусь В Україну", - заявив Зеленський.
При цьому він додав, що Україна також може припинити постачання енергоресурсів зі свого боку.
"Якщо країни починають обмежувати торгівлю-то від цього страждає? Якщо є бажання в кам'яний вік перейти - можемо зробити так: щось заборонить Україна, щось заборонить Білорусь", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Лукашенко пригрозив Україні "військовою відповіддю" у разі її наступу на Донбасі. Він також зазначив, що ця відповідь буде спільною з російською армією.