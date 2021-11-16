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Желает внести вклад в безопасность страны: Швеция поддержала идею военных учений в Украине

Автор: Сергей Пышкин

Швеция может отправить военный контингент в Украину в рамках учебной миссии. Желает внести свой вклад в безопасность и суверенитет страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Швеции Петера Гульквиста.

По словам Гульквиста, Швеция поддерживает предложение от стран Балтии о проведении учебной миссии в Украине.

"Мы считаем очень важным отметить амбиции ЕС внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины", - заявил министр.

Также он отметил, что Швеция желает выяснить, каким образом она может внести свой вклад в безопасность страны.

"Сейчас все взгляды прикованы к Польше и к тому, что происходит на границе, а это может означать, что Украина будет немного в тени. Украина всегда актуальна, наша солидарность всегда должна быть очень четкой", - отметил Гульквиста.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что военная миссия ЕС в Украине может появиться уже к концу текущего года.

В то же время Российская Федерация утверждает, что учения якобы нарушают минские соглашения, а это может привести к эскалации на Донбассе.

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УкраинаШвецияВоенные учения