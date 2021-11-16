Желает внести вклад в безопасность страны: Швеция поддержала идею военных учений в Украине

По словам Гульквиста, Швеция поддерживает предложение от стран Балтии о проведении учебной миссии в Украине.

"Мы считаем очень важным отметить амбиции ЕС внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины", - заявил министр.

Также он отметил, что Швеция желает выяснить, каким образом она может внести свой вклад в безопасность страны.

"Сейчас все взгляды прикованы к Польше и к тому, что происходит на границе, а это может означать, что Украина будет немного в тени. Украина всегда актуальна, наша солидарность всегда должна быть очень четкой", - отметил Гульквиста.