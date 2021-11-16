Бажає зробити внесок в безпеку країни: Швеція підтримала ідею військових навчань в Україні

За словами Гульквіста, Швеція підтримує пропозицію від країн Балтії щодо проведення навчальної місії в Україні.

"Ми вважаємо дуже важливим відзначити амбіції ЄС зробити свій внесок у безпеку та суверенітет України", - заявив міністр.

Також він зауважив, що Швеція бажає з’ясувати, яким чином вона може зробити свій вклад в безпеку країни.

"Зараз усі погляди прикуті до Польщі і до того, що відбувається на кордоні, а це може означати, що Україна буде трохи в тіні. Україна завжди актуальна, наша солідарність завжди має бути дуже чіткою", - відзначив Гульквіста.