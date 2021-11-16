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Бажає зробити внесок в безпеку країни: Швеція підтримала ідею військових навчань в Україні

Автор: Сергій Пишкін

Швеція може відправити військовий контингент до України в рамках навчальної місії. Бажає зробити свій внесок у безпеку й суверенітет країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Швеції Петера Гульквіста.

За словами Гульквіста, Швеція підтримує пропозицію від країн Балтії щодо проведення навчальної місії в Україні.

"Ми вважаємо дуже важливим відзначити амбіції ЄС зробити свій внесок у безпеку та суверенітет України", - заявив міністр.

Також він зауважив, що Швеція бажає з’ясувати, яким чином вона може зробити свій вклад в безпеку країни.

"Зараз усі погляди прикуті до Польщі і до того, що відбувається на кордоні, а це може означати, що Україна буде трохи в тіні. Україна завжди актуальна, наша солідарність завжди має бути дуже чіткою", - відзначив Гульквіста.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що військова місія ЄС в Україні може з'явитися вже до кінця поточного року.

Водночас Російська Федерація стверджує, що навчання, нібито, порушують мінські угоди, а це може призвести до ескалації на Донбасі.

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УкраїнаШвеціяВійськові навчання