ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Делаем все необходимое. Военная миссия ЕС в Украине должна появиться до конца года, - Таран

Новина українською →
Киев, Вторник 12 октября 2021 16:56
Делаем все необходимое. Военная миссия ЕС в Украине должна появиться до конца года, - Таран Фото: министр обороны Украины Андрей Таран (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что делается все необходимое для создания военной миссии ЕС в стране. Ожидается, что она появится до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Минобороны.

"Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия по плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации в пользу как Украине, так и ЕС", - сказал Таран, комментируя итоги саммита Украина-ЕС.

Министр уточнил, что в военную миссию планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС. По его словам, их участие позволит создать в Украине многоуровневую систему военного образования и ввести качественное дистанционное обучение. Изменения должны затронуть административные и управленческие процессы, а также организационно-штатные структуры военных учебных заведений и их материальную базу.

"Реализация этого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины, которые свойственны государствам-членам Европейского союза", - подчеркнул Таран.

Напомним, ранее создание военной миссии ЕС в Украине поддержал президент Владимир Зеленский.

Отметим, в сентябре в Украину приезжала оценочная миссия из ЕС, чтобы предварительно проанализировать ситуацию. В первой половине ноября Комитет по вопросам политики и безопасности Совета Евросоюза вернется к этому вопросу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Министерство обороны Украины
NEWS
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
DAILY
Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков