Жебривский заявил, что сложил полномочия аудитора НАБУ

Фото: Павел Жебривский (facebook.com/zhebrivskyi)

Жебривский 15 ноября написал заявление о сложении полномочий аудитора НАБУ

Павел Жебривский отказался от должности аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Жебривского в Facebook.

Жебривский отметил, что летом президент Украины Петр Порошенко назначил его одним из трех независимых аудиторов НАБУ. Вместе с тем, по его словам, для начала работы аудиторов, необходимо принять ряд документов, положений, утвердить процедуры и определить бюджет процесса, а "Верховная рада Украины это игнорирует".

"15.11.18 я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию президента Украины и с сегодняшнего дня считаю себя свободным от этих обязанностей. Я возобновляю свое участие в политическом процессе, в том числе - для борьбы с коррупцией", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 июня Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского.

Также сообщалось, что украинское представительство антикоррупционной сети Transparency International и общественные организации подали иск в Верховный суд с требованием отменить указ президента Петра Порошенко о назначении Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины.