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Жебривский заявил, что сложил полномочия аудитора НАБУ

Новости » Политика    19.12.2018 - 14:26
Жебривский заявил, что сложил полномочия аудитора НАБУ
Фото: Павел Жебривский (facebook.com/zhebrivskyi)

Жебривский 15 ноября написал заявление о сложении полномочий аудитора НАБУ

Павел Жебривский отказался от должности аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Жебривского в Facebook.

Жебривский отметил, что летом президент Украины Петр Порошенко назначил его одним из трех независимых аудиторов НАБУ. Вместе с тем, по его словам, для начала работы аудиторов, необходимо принять ряд документов, положений, утвердить процедуры и определить бюджет процесса, а "Верховная рада Украины это игнорирует".

"15.11.18 я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию президента Украины и с сегодняшнего дня считаю себя свободным от этих обязанностей. Я возобновляю свое участие в политическом процессе, в том числе - для борьбы с коррупцией", - написал он.

Жебривский заявил, что сложил полномочия аудитора НАБУ

Напомним, ранее сообщалось, что 19 июня Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского.

Также сообщалось, что украинское представительство антикоррупционной сети Transparency International и общественные организации подали иск в Верховный суд с требованием отменить указ президента Петра Порошенко о назначении Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины.

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