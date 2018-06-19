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Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ

НовостиПолитика    19.06.2018 - 22:21
Фото: Павел Жебривській (facebook.com/zhebrivskyi)
Фото: Павел Жебривській (facebook.com/zhebrivskyi)

Ранее Жебривский возглавлял Донецкую ОГА

Президент Украины Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского. Об этом говорится в указе президента №169 от 19 июня.

"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", - говорится в нем.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 14 июня Жебривский анонсировал встречу с Порошенко относительно нового назначения.

13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации (ОГА).

Жебривский анонсировал встречу с Порошенко относительно нового назначения
Теги публикации: Павел Жебривский  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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