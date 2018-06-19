Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ

Ранее Жебривский возглавлял Донецкую ОГА
Президент Украины Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского. Об этом говорится в указе президента №169 от 19 июня.
"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", - говорится в нем.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 14 июня Жебривский анонсировал встречу с Порошенко относительно нового назначения.
13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации (ОГА).