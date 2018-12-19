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Жебрівський заявив, що склав повноваження аудитора НАБУ

Новини » Політика    19.12.2018 - 14:26
Жебрівський заявив, що склав повноваження аудитора НАБУ
Фото: Павло Жебрівський (facebook.com/zhebrivskyi)

Жебрівський 15 листопада написав заяву про складання повноважень аудитора НАБУ

Павло Жебрівський відмовився від посади аудитора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Жебрівського у Facebook.

Жебрівский зазначив, що влітку президент України Петро Порошенко призначив його одним з трьох незалежних аудиторів НАБУ. Разом з тим, за його словами, для початку роботи аудиторів, необхідно прийняти ряд документів, положень, затвердити процедури та визначити бюджет процесу, а "Верховна рада України це ігнорує".

"15.11.18 я направив заяву про складання своїх повноважень аудитора НАБУ до Адміністрації президента України і з сьогоднішнього дня вважаю себе вільним від цих обов’язків. Я поновлюю свою участь у політичному процесі, у тому числі - для боротьби з корупцією", - написав він.

Жебрівський заявив, що склав повноваження аудитора НАБУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 червня Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Павла Жебрівського

Також повідомлялося, що українське представництво антикорупційної мережі Transparency International та громадські організації подали позов до Верховного суду з вимогою скасувати указ президента Петра Порошенка про призначення Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України.

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