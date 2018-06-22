У семьи Жебривского проблемы с прозрачностью бизнеса в Германии, - DW

Дочь Жебривского не раскрыла информацию о бенефициарах семейного бизнеса в Германии

У семьи нового аудитора Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского проблемы с прозрачностью фармацевтического бизнеса в Германии. Об этом пишет DW.

Сообщается, что под Франкфуртом-на-Майне работает компания Vital Pharma GmbH, которая принадлежит семье Жебривских и около 10 лет торгует сырьем для производства медпрепаратов, а ее годовой оборот составляет около 3 млн евро.

Исполнительной директором Vital Pharma GmbH является дочь Павла Жебривского Анна. До 1 октября прошлого года в немецкий Реестр прозрачности она должна была внести имена всех бенефициаров. DW утверждает, что она этого не сделала, и компании грозит штраф до 100 тыс. евро.

По данным реестров, Vital Pharma GmbH принадлежит нидерландскому холдингу FARMAK GROUP N.V., конечным бенефициаром которой является сестра Жебривского Филя Жебровская. Таким образом, немецкая компания входит в Украинскую группу компаний "Фармак". В то же время нидерландский холдинг принадлежит холдингу из Люксембурга Farmak Holdings S.à r.l. Отметим, эти страны предлагают привлекательные модели минимизации налогов. Однако люксембургский холдинг, в свою очередь, принадлежит кипрской F.I. & P. HOLDINGS LIMITED, чей контрольный пакет принадлежит Филе Жебровской, а 10% - Павлу Жебривскому.

В то же время многое указывает на то, что у самого Жебривского в фармацевтическом бизнесе финансовые интересы значительно шире, чем формально имеет миноритарный акционер. В частности, задекларированная материальная помощь от "Фармака" в 1 млн гривен свидетельствует о его влиянии на общий семейный бизнес.

DW отмечает, что им не удалось получить от дочери Жебривского объяснения, почему она не внесла данные о конечных бенефициарах в Реестр прозрачности.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского.