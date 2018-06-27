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Интервью

Transparency International обжалует в суде назначение Жебривского аудитором НАБУ

НовостиПолитика    27.06.2018 - 10:28
Фото: Павел Жебривский (facebook.com/zhebrivskyi)
Фото: Павел Жебривский (facebook.com/zhebrivskyi)

Антикоррупционные организации настаивают, что Жебривский не отвечает нужным критериям

Украинское представительство антикоррупционной сети Transparency International и общественные организации подали иск в Верховный суд с требованием отменить указ президента Петра Порошенко о назначении Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в сообщении Transparency International.

В Transparency отметили, что назначение Жебривского противоречит закону о НАБУ, так как его кандидатура не соответствует критериям, определенным в требованиях к соискателю на должность. В частности, у него нет значительного опыта работы в органах досудебного следствия, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях.

В организации подчеркивают, что членство в украинской парламентской делегации в ОБСЕ не может считаться необходимым опытом для работы аудитором НАБУ, так как ОБСЕ не имеет постоянных органов досудебного расследования, прокуратуры или судов. Кроме того, непродолжительная работа в прокуратуре не может быть расценена, как "значительный опыт".

"Мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены и все члены комиссии отвечали прописанным критериям", - отметил исполнительный директор украинского представительства Transparency International Ярослав Юрчишин.

Антикоррупционные организации убеждены, что работа Жебривского в комиссии по аудиту НАБУ несет угрозу независимой и эффективной работе бюро, так как на основе ее выводов парламент может принять решение об увольнении директора НАБУ.

"Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим - и весь вывод аудита", - отметил руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

 

Фото: иск против назначения Жебривского

Напомним, ранее немецкое издание DW писало, что у семьи Жебривского проблемы с прозрачностью бизнеса в Германии.

 

Ревизор от президента: чего ждать от Павла Жебривского на должности аудитора НАБУ
Теги публикации: Павел Жебривский, НАБУ, Transparency International  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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