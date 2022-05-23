Не ждите роковых выстрелов. Зеленский призвал ввести максимально жесткие санкции против России

Мир не должен ждать роковых выстрелов, поскольку порядок и свободу важно защищать сразу. Если бы в прошлом году против России ввели превентивные санкции, это гарантированно не допустило бы войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Не ждите роковых выстрелов. Не ждите применения Россией специального оружия: химического, биологического, не дай Бог, ядерного. Не создавайте у агрессора впечатления, будто бы мир не будет оказывать достаточного сопротивления. Защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный порядок в мире. Вот какими должны быть санкции - максимальными",- заявил Зеленский.
По словам президента, войну в Украине удалось бы избежать, если бы мир прислушался к нашей стране еще в прошлом году, поскольку превентивные санкции могли бы сбить Россию с ног.
"Пришлось бы ли нам этого делать, если бы в прошлом году против Российской Федерации применили весь спектр превентивных санкций, которые способны сбить с ног любого агрессора? Уверен, что ответ нет. Недопущение войны было бы гарантировано, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием",- отметил Зеленский.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили необходимость ускорить шестой пакет санкций ЕС против России и разблокировать украинские порты.
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