Не ждите роковых выстрелов. Зеленский призвал ввести максимально жесткие санкции против России

"Не ждите роковых выстрелов. Не ждите применения Россией специального оружия: химического, биологического, не дай Бог, ядерного. Не создавайте у агрессора впечатления, будто бы мир не будет оказывать достаточного сопротивления. Защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный порядок в мире. Вот какими должны быть санкции - максимальными",- заявил Зеленский.

По словам президента, войну в Украине удалось бы избежать, если бы мир прислушался к нашей стране еще в прошлом году, поскольку превентивные санкции могли бы сбить Россию с ног.

"Пришлось бы ли нам этого делать, если бы в прошлом году против Российской Федерации применили весь спектр превентивных санкций, которые способны сбить с ног любого агрессора? Уверен, что ответ нет. Недопущение войны было бы гарантировано, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием",- отметил Зеленский.