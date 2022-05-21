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Зеленский и Драги обсудили необходимость ускорить новый пакет санкций ЕС

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Киев, Суббота 21 мая 2022 22:47
Зеленский и Драги обсудили необходимость ускорить новый пакет санкций ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Беседа состоялась по инициативе итальянской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"По его инициативе состоялся телефонный разговор с Марио Драги", - написал Зеленский.

Глава государства добавил, что в ходе беседы обсуждалось оборонное сотрудничество, необходимость ускорить шестой пакет санкций ЕС против России и разблокировать украинские порты.

Напомним, введение шестого пакета санкций ЕС против России застопорилось из-за нефтяного эмбарго на российскую нефть. Венгрия продолжает блокировать новые ограничения.

Отметим, по вопросу нефтяного эмбарго также не смогли договориться страны G7. Консультации по этому вопросу продолжаются.

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