Не чекайте рокових пострілів. Зеленський закликав ввести максимально жорсткі санкції проти Росії

"Не чекайте рокових пострілів. Не чекайте застосування Росією спеціальної зброї: хімічної, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте в агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по максимуму свободу і нормальний порядок у світі. Ось якими мають бути санкції - максимальними", - заявив Зеленський.

За словами президента, війну в Україні вдалося б уникнути, якби світ дослухався до нашої країни ще минулого року, оскільки превентивні санкції могли б збити Росію з ніг.

"Чи довелось би нам цього робити, якби минулого року проти Російської Федерації застосували увесь спектр превентивних санкцій, які здатні збити з ніг будь-якого агресора? Впевнений, що відповідь ні. Недопущення війни було б гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням", - відзначив Зеленський.