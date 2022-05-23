Не чекайте рокових пострілів. Зеленський закликав ввести максимально жорсткі санкції проти Росії

Світ не повинен чекати рокових пострілів, оскільки порядок та свободу важливо захищати одразу. Якби минулого року проти Росії ввели превентивні санкції, це гарантовано не допустило б війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
"Не чекайте рокових пострілів. Не чекайте застосування Росією спеціальної зброї: хімічної, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте в агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по максимуму свободу і нормальний порядок у світі. Ось якими мають бути санкції - максимальними", - заявив Зеленський.
За словами президента, війну в Україні вдалося б уникнути, якби світ дослухався до нашої країни ще минулого року, оскільки превентивні санкції могли б збити Росію з ніг.
"Чи довелось би нам цього робити, якби минулого року проти Російської Федерації застосували увесь спектр превентивних санкцій, які здатні збити з ніг будь-якого агресора? Впевнений, що відповідь ні. Недопущення війни було б гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням", - відзначив Зеленський.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський й прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі обговорили необхідність прискорити шостий пакет санкцій ЄС проти Росії і розблокувати українські порти.
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