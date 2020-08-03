Что ждет нарушителей карантина в Волынской области: разъяснение полиции

Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нарушителей ждут админпротоколы

В Волынской области завтра полиция начнет выписывать административные протоколы нарушителям карантина. Протоколы будут составлять на особо злостных нарушителей.

Об этом РБК-Украина рассказали в Главном управлении полиции Волынской области.

В ведомстве отметили, что с 1 августа полиция продолжает проводить профилактическую работу, как среди людей, так и среди субъектов хозяйствования и перевозчиков. При этом на сегодня правоохранители не составляют никаких административных протоколов, поскольку понимают всю сложность ситуации.

"Мы понимаем... то, что люди против, но мы должны понимать, что есть решение центрального органа, оно действует и, конечно, мы будем осуществлять контроль за его соблюдением... В дальнейшем мы будем составлять протоколы на особо злостных нарушителей, которые не выполняют законные требования и которые будут игнорировать санитарно-гигиенические требования", - рассказали РБК-Украина.

В департаменте коммуникаций добавили, что с завтрашнего дня полиция будет составлять административные протоколы на нарушителей карантинного режима.

Подчеркнем, Луцк Волынской области отнесен к красной зоне карантина.

Напомним, новые правила адаптивного карантина, которыми Украину разделят на четыре зоны, вступят в силу 3 августа, а пересмотр эпидемиологической ситуации будет проводиться каждую пятницу.

Как писало РБК-Украина, органы местной власти могут только усиливать противоэпидемические ограничения, но не ослаблять.