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Органы местной власти могут только усиливать карантин, - Минздрав

Киев, Понедельник 03 августа 2020 09:56
Органы местной власти могут только усиливать карантин, - Минздрав
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Решение об ослаблении карантина принимает центральная комиссия ТЭБ и ЧС

Органы местной власти могут только усиливать противоэпидемические ограничения. Решения об ослаблении карантина принимает центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, согласно постановлению от 1 августа, в Украине четко установлен алгоритм принадлежности той или иной административной единицы (города или района) к различным уровням эпидемиологической опасности.

"Полномочия по установлению этих ограничений находятся исключительно у центральной комиссии ТЭБ и ЧС, которая и определяет уже разный уровень опасности. Поэтому то, что касается органов местной власти, согласно их полномочий, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать", - отметим Степанов.

Напомним, Кабинет министров продлили карантин в Украине с 1 по 31 августа.

При этом с 3 августа в Украине вступили в силу новые правила зонального карантина, согласно которым страну разделили на четыре зоны.

Несмотря на новые правила, Тернополь и Луцк отказались ужесточать карантин, несмотря на то, что они попали в "красную зону".

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинМаксим Степанов
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