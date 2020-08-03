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Що чекає на порушників карантину у Волинській області: роз'яснення поліції

Волинська область, Понеділок 03 серпня 2020 12:36
Що чекає на порушників карантину у Волинській області: роз'яснення поліції
Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

На порушників чекають адмінпротоколи

У Волинській області від завтра поліція почне виписувати адміністративні протоколи порушникам карантину. Протоколи будуть складати на особливо злісних порушників.

Про це РБК-Україна розповіли у Головному управлінні поліції Волинської області.

У відомстві зазначили, що з 1 серпня поліція продовжує проводити профілактичну роботу, як серед людей, так і серед суб’єктів господарювання та перевізників. При цьому на сьогодні правоохоронці не складають ніяких адміністративних протоколів, оскільки розуміють усю складність ситуації.

"Ми розуміємо... те, що люди проти, але ми маємо розуміти, що є рішення центрального органу, воно чинне і, звичайно, ми маємо здійснювати контроль за його дотриманням... Надалі ми будемо складати протоколи на особливо злісних порушників, які не виконують законні вимоги та які ігноруватимуть санітарно-гігієнічні вимоги", - розповіли РБК-Україна.

У департаменті комунікацій додали, що з завтрашнього дня поліція буде складати адміністративні протоколи на порушників карантинного режиму.

Підкреслимо, Луцьк Волинської області віднесений до червоної зони карантину.

Нагадаємо, нові правила адаптивного карантину, якими Україну розділять на чотири зони, наберуть чинності 3 серпня, а перегляд епідеміологічної ситуації буде проводитися щоп'ятниці.

Як писало РБК-Україна, органи місцевої влади можуть тільки посилювати протиепідемічні обмеження, але не послаблювати.

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