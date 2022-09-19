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Чего ждет мир? У Зеленского резко отреагировали на обстрел Южноукраинской АЭС

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на сегодняшний ракетный удар России по Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter.

Тип войны, которую избрала Россия, давно понятен. Тотальное разрушение городов (Мариуполь, Бахмут/Харьков). Резня на оккупированных территориях (Буча/Изюм). Удары по критической инфраструктуре (Харьков/Кривой Рог). Ядерный шантаж (ЗАЭС, Южноукраинск). Осталось понять, чего ждет мир", - написал он.

Напомним, в ночь на 19 сентября оккупационные войска нанесли ракетные удары по Южноукраинской АЭС.

В "Энергоатоме" заявили, что все три энергоблока ЮАЭС сейчас работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

Позже на ракетный удар по Южноукраинской АЭС отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия своими обстрелами АЭС подвергает весь мир опасности.

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Ирина ПодолякНиколаевская областьВойна России против УкраиныАЭС