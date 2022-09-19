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На що чекає світ? Зеленський різко відреагував на обстріл Південноукраїнської АЕС

Фото: радник керівника ВП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк відреагував на сьогоднішній ракетний удар Росії по Південноукраїнській АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка у Twitter.

Тип війни, яку обрала Росія давно зрозумілий. Тотальне руйнування міст (Маріуполь, Бахмут/Харків). Різанина на окупованих територіях (Буча/Ізюм). Удари по критичній інфраструктурі (Харків/Кривий Ріг). Ядерний шантаж (ЗАЕС, Южноукраїнськ). Залишилося зрозуміти, на що чекає світ", - написав він.

Нагадаємо, у ніч на 19 вересня окупаційні війська завдали ракетних ударів по Південноукраїнській АЕС.

В "Енергоатомі" заявили, що всі три енергоблоки ПАЕС зараз працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.

Пізніше на ракетний удар Південноукраїнською АЕС відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Росія своїм обстрілом АЕС наражає весь світ на небезпеку.

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