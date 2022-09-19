ua ru
Пн, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Россия подвергает опасности весь мир (фото, видео)

Новина українською →
Николаевская область, Понедельник 19 сентября 2022 09:59
Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Россия подвергает опасности весь мир (фото, видео) Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Россия своими обстрелами Южноукраинской АЭС подвергает опасности весь мир. Мировое сообщество должно остановить РФ, пока не стало поздно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Он сообщил, что ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела российская ракета. В результате чего произошло кратковременное отключение электролинии.

"Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно", - написал президент.

Фото: последствия обстрела Южноукраинской АЭС (t.me/V_Zelenskiy_official)

Напомним, в ночь на 19 сентября оккупационные войска нанесли ракетные удары по Южноукраинской АЭС.

В "Энергоатоме" заявили, что все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский АЭС Николаевская область
NEWS
Россия потеряла в Украине еще 170 оккупантов, - Генштаб
Россия потеряла в Украине еще 170 оккупантов, - Генштаб
DAILY
Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ