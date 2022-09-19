Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Россия подвергает опасности весь мир (фото, видео)
Россия своими обстрелами Южноукраинской АЭС подвергает опасности весь мир. Мировое сообщество должно остановить РФ, пока не стало поздно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Он сообщил, что ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела российская ракета. В результате чего произошло кратковременное отключение электролинии.
"Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно", - написал президент.
Фото: последствия обстрела Южноукраинской АЭС (t.me/V_Zelenskiy_official)
Напомним, в ночь на 19 сентября оккупационные войска нанесли ракетные удары по Южноукраинской АЭС.
В "Энергоатоме" заявили, что все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.
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