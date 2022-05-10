ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жданов оценил, сколько будет продолжаться битва за Донбасс

Новина українською →
Киев, Вторник 10 мая 2022 12:19
Жданов оценил, сколько будет продолжаться битва за Донбасс Фото: военный эксперт Олег Жданов (glavred.info)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Российская "спецоперация" за Донбасс рассчитывается на 10-14 дней, однако военные наступают уже 4 неделю подряд и наступление продолжается. И сейчас сложно сказать, когда российские оккупанты полностью выдохнутся.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Сейчас Россия действует вообще нелогично. Несмотря на то, что им сегодня уже нужна перегруппировка и пополнение потерь, они все равно собирают всех солдат вместе и гонят на наши позиции, не снижая наступательного темпа", - заявил эксперт.

По его словам, россияне везут резерв в Украину.

"Тех, кого отмобилизовали или уговорили подписать контракт, они сажают на поезд, везут сюда в Украину и сразу ставят в строй для пополнения потерь. Таким образом, они стараются как можно скорее восстановить боеспособность батальонных тактических групп и бросить их в бой. Поэтому все затягивается", - подытожил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что Россия размышляет по политической логике, а не с точки зрения логики и планирования боевых действий.

"Путин сказал взять и они пытаются взять эту территорию любой ценой, при любых сроках и т.д. Как я понимаю, пока последний солдат там не упадет - они не прекратят эти действия. Кстати, именно поэтому и наш Генеральный штаб, вероятнее всего, принял решение о проведении контрнаступления, в частности, на изюмском направлении - чтобы в конце концов сбить эти наступательные действия врага", - заявил эксперт.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что битва за Донбасс может быть не последним крупным сражением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Войска РФ Война России против Украины
NEWS
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы