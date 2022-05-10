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Жданов оцінив, скільки триватиме битва за Донбас

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 12:19
Жданов оцінив, скільки триватиме битва за Донбас Фото: військовий експерт Олег Жданов (glavred.info)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Російська "спецоперація" за Донбас розраховується на 10-14 днів, проте військові наступають вже 4 тиждень поспіль і наступ триває. І зараз складно сказати, коли російські окупанти повністю видихнуться.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Зараз Росія діє взагалі нелогічно. Попри те, що їм сьогодні вже потрібне перегрупування і поповнення втрат, вони все одно збирають всіх солдатів разом і женуть на наші позиції, не знижуючи наступального темпу", - заявив експерт.

За його словами, росіяни везуть резерв в Україну.

"Тих, кого відмобілізували або умовили підписати контракт, вони садять на поїзд, везуть сюди в Україну і відразу ставлять у стрій для поповнення втрат. Таким чином, вони намагаються якомога швидше відновити боєздатність батальйонних тактичних груп і кинути їх у бій. Тому все затягується", - підсумував Жданов.

Військовий експерт підкреслив, що Росія розмірковує за політичною логікою, а не з точки зору логіки і планування бойових дій.

"Путін сказав взяти і вони намагаються взяти цю територію за всяку ціну, при будь-яких термінах і т.д. як я розумію, поки останній солдат там не впаде - вони не припинять ці дії. До речі, саме тому і наш Генеральний штаб, найімовірніше, прийняв рішення про проведення контрнаступу, зокрема, на Ізюмському напрямку - щоб врешті - решт збити ці наступальні дії ворога", - заявив експерт.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що битва за Донбас може бути не останньою великою битвою.

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