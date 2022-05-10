Жданов объяснил, почему из Беларуси выпускают меньше ракет по Украине

Уменьшение ракетных ударов по Украине с территории Беларуси обусловлено тем, что крылатые ракеты "Калибр" для комплексов "Искандер" уже закончились у россиян. В то же время все ракетные бригады перебросили в Белгородскую и Ростовскую области.

""Калибры" (крылатая ракета, – ред.) сухопутного базирования для комплексов "Искандер" у россиян закончились. Дальность "калибров" – 1,5 тысячи километров. То есть, они покрывают всю территорию Украины. "Искандер" обычной баллистической ракетой может производить пуски на расстояние до 500 километров. Поэтому из Беларуси они уже фактически никуда не достают", - заявил эксперт.

По его словам, буквально на днях был запуск ракеты с территории Беларуси, поэтому какое-то искандеровское подразделение россияне там оставили.

"Поскольку все войска России сейчас сконцентрированы на востоке, все остальные ракетные бригады они перебросили в Белгородскую и Ростовскую области. Сейчас с прилегающих к Украине территорий они обстреливают на ту дальность, на которую достают", - добавил Жданов.

Военный эксперт добавил, что ракеты "Калибры" остались на черноморском флоте, поэтому на него россияне опрокинули нагрузку на запуски ракет. После чего, заявил Жданов, они подключили подлодки, чтобы увеличить количество запусков.

"А сейчас к бомбардировке Украины агрессор подключил еще стратегическую авиацию. Она обстреливает нас ракетами воздух-земля, не залетая на территорию Украины. Для этого Россия использует бомбардировщики ТУ-22М3 и ракеты "оникс", Х-59. То есть, они дошли до старых советских запасов. Например, сегодня (разговор состоялся 7 мая, – ред.) Сумскую область обстреливал СУ-35 ракетами Х-59. В зависимости от типа ракеты их дальность составляет 200-600 километров", - добавил он.