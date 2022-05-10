Российская авиация снова обстреляла Черниговскую область, - МВД
Российские самолеты в очередной раз обстреливали неуправляемыми ракетами приграничные территории Черниговской области. В результате чего произошел пожар, его потушили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.
По информации ведомства, враг совершил несколько пусков на глубину до пол километра от линии государственного рубежа по территории Новгород-Северского и Корюковского районов Черниговской области.
"Ракеты разорвались в лесистой местности и в поле и вызвали возгорание сухостоя, которые пограничники оперативно потушили и не дали огню распространиться", - рассказали в МВД.
В результате указанных обстрелов жертв нет.
Напомним, российские войска днем ранее также обстреляли приграничные районы Черниговской области. Противник применял реактивные системы залпового огня (РСЗО) и минометы.
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