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Российская авиация снова обстреляла Черниговскую область, - МВД

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Черниговская область, Вторник 10 мая 2022 11:58
Российская авиация снова обстреляла Черниговскую область, - МВД Фото: российская авиация снова обстреляла Черниговскую область (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские самолеты в очередной раз обстреливали неуправляемыми ракетами приграничные территории Черниговской области. В результате чего произошел пожар, его потушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

По информации ведомства, враг совершил несколько пусков на глубину до пол километра от линии государственного рубежа по территории Новгород-Северского и Корюковского районов Черниговской области.

"Ракеты разорвались в лесистой местности и в поле и вызвали возгорание сухостоя, которые пограничники оперативно потушили и не дали огню распространиться", - рассказали в МВД.

В результате указанных обстрелов жертв нет.

Напомним, российские войска днем ранее также обстреляли приграничные районы Черниговской области. Противник применял реактивные системы залпового огня (РСЗО) и минометы.

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