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Ждали целый год. WhatsApp получил важную функцию из топ-запросов пользователей

Фото: WhatsApp получил важную функцию из топ-запросов пользователей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мессенджер WhatsApp получил обновление, которое пользователи ждали около года. Теперь можно передавать историю приложения с Android на iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу основателя компании Meta Марка Цукерберга.

Благодаря новой функции, пользователи iPhone наконец могут передать историю чатов, фото, видео, голосовых сообщений с Android на iPhone.

"Мы добавляем в WhatsApp возможность безопасно переключаться между телефонами и передавать историю чатов, фото, видео и голосовые сообщения между Android и iPhone, поддерживая сквозное шифрование. Это функция из топзапросов", - пишет Цукерберг.

Напомним, РБК-Украина писало о обновлении Приват24. Приложение получило новые интересные функции.

Также издание рассказывало обо всех важных подробностях с конференции разработчиков WWDC, во время которой Apple анонсировала много новинок.

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