Ждали целый год. WhatsApp получил важную функцию из топ-запросов пользователей

Мессенджер WhatsApp получил обновление, которое пользователи ждали около года. Теперь можно передавать историю приложения с Android на iPhone.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу основателя компании Meta Марка Цукерберга.
Благодаря новой функции, пользователи iPhone наконец могут передать историю чатов, фото, видео, голосовых сообщений с Android на iPhone.
"Мы добавляем в WhatsApp возможность безопасно переключаться между телефонами и передавать историю чатов, фото, видео и голосовые сообщения между Android и iPhone, поддерживая сквозное шифрование. Это функция из топзапросов", - пишет Цукерберг.
Напомним, РБК-Украина писало о обновлении Приват24. Приложение получило новые интересные функции.
Также издание рассказывало обо всех важных подробностях с конференции разработчиков WWDC, во время которой Apple анонсировала много новинок.