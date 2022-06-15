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Чекали цілий рік. WhatsApp отримав важливу функцію з топ-запитів користувачів

Фото: WhatsApp отримав важливу функцію з топ-запитів користувачів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Месенджер WhatsApp отримав оновлення, яке користувачі чекали близько року. Відтепер можна передавати історію застосунку з Android на iPhone.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку засновника компанії Meta Марка Цукерберга.

Завдяки новій функції, користувачі iPhone нарешті можуть передати історію чатів, фото, відео, голосових повідомлень з Android на iPhone.

"Ми додаємо у WhatsApp можливість безпечно перемикатися між телефонами та передавати історію чатів, фото, відео та голосові повідомлення між Android та iPhone, підтримуючи скрізне шифрування. Це функція з топзапитів", - пише Цукерберг.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про оновлення Приват24. Застосунок отримав нові цікаві функції.

Також видання розповідало про усі важливі подробиці з конференції розробників WWDC, під час якої Apple анонсувала багато новинок.

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