Чекали цілий рік. WhatsApp отримав важливу функцію з топ-запитів користувачів

Месенджер WhatsApp отримав оновлення, яке користувачі чекали близько року. Відтепер можна передавати історію застосунку з Android на iPhone.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку засновника компанії Meta Марка Цукерберга.
Завдяки новій функції, користувачі iPhone нарешті можуть передати історію чатів, фото, відео, голосових повідомлень з Android на iPhone.
"Ми додаємо у WhatsApp можливість безпечно перемикатися між телефонами та передавати історію чатів, фото, відео та голосові повідомлення між Android та iPhone, підтримуючи скрізне шифрування. Це функція з топзапитів", - пише Цукерберг.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про оновлення Приват24. Застосунок отримав нові цікаві функції.
Також видання розповідало про усі важливі подробиці з конференції розробників WWDC, під час якої Apple анонсувала багато новинок.