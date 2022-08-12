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Ждал парада в Киеве. В Одессе задержали мужчину, прославлявшего российских оккупантов

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Одесса, Пятница 12 августа 2022 11:19
Ждал парада в Киеве. В Одессе задержали мужчину, прославлявшего российских оккупантов Фото: в Одессе задержали мужчину, прославлявшего российских оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правоохранители задержали в Одессе мужчину, который прославлял оккупантов и оправдывал войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 32-летний одессит в одном из каналов в Telegram активно создавал публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, начатую в 2014 году, и оккупацию ее территорий.

В своих сообщениях житель Одессы прославлял российских оккупантов и их преступные действия в отношении украинцев. При этом мужчина очень ждал их парада в Киеве и запугивал всех недовольных расправой, которая их ждет после захвата врагами.

Правонарушителю сообщили о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников.

Мужчине грозит исправительные работы сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, или лишением свободы сроком до трех лет.

Ждал парада в Киеве. В Одессе задержали мужчину, прославлявшего российских оккупантов

Фото: в Одессе задержали мужчину, прославлявшего российских оккупантов (od.npu.gov.ua)

Напомним, недавно в одном из сел Покровского района (Донецкая область) задержали женщину, которая была информатором российских оккупантов.

Добавим, что СБУ задержала российского агента, который предоставлял врагу цели для ракетных ударов по Бахмуту.

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