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Жара на востоке, грозовые дожди на западе: прогноз погоды на завтра

Новости » Общество     01.07.2020 - 17:05
Жара на востоке, грозовые дожди на западе: прогноз погоды на завтра
Фото: Киев летом (РБК-Украина)

В Украину возвращается жара

Погода в Украине 2 июля ожидается солнечной и жаркой. Исключением станут западные регионы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, жаркая и малооблачная погода ожидается почти на всей территории Украины.

В центре и на севере малооблачно, днем воздух прогреется до +32, ночью до +20. Ветер переменный, 3-8 м/с. Почти аналогичная погода ожидается на востоке Украины. Днем прогнозируют до +32, ночью до +20.

В южных областях столбики термометра днем покажут +33. Ночью на Приазовье возможны кратковременные дожди, температура составит +22, на побережье морей поднимется до +23.

Кратковременные дожди, местами с грозами, прогнозируют в западных областях. Днем в регионе до +29, ночью до +21. Во время грозы в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/сек.Жара на востоке, грозовые дожди на западе: прогноз погоды на завтра

В Киеве в ближайшие сутки без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью +18 +20, днем до +32.

Напомним, сегодня дожди пройдут в западных областях, а также в Херсонской области и в Крыму.

Также сообщалось, какая погода ожидает украинцев в июле.

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Автор: Роман Калиниченко

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