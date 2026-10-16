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Харків під ударом: атаковано ринок, без світла 280 тисяч абонентів, багато постраждалих

12:13 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Харків під ударом: атаковано ринок, без світла 280 тисяч абонентів, багато постраждалих Ілюстративне фото: Харків від ранку під ударом РФ (ДСНС)
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Російські окупанти від ранку 16 жовтня атакують дронами Харків. Під ударом опинилися чотири райони, є багато постраждалих, а частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.

Влучання ворожих безпілотників зафіксувані в Основ’янському, Шевченківському та Індустріальному районах міста.

Наразі відомо про двох загиблих - це 71-річна жінка і 58-річний чоловік.

Постраждали загалом 19 людей: 12 зазнали поранень, 5 - гострої реакції на стрес.

Госпіталізовано 10 людей, із них двоє перебувають у важкому стані.

Терехов уточнив, що росіяни обстріляли ринок у Харкові. Загибли двоє торговців.

Також у Харкові росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, без світла залишилося 280 тисяч абонентів.

Також близько 11:55 зафіксовано ворожий удар в Немишлянському районі Харкова. Безпілотник влучив у дах цивільного підприємства, двоє постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни також вдарили по великому торгово-розважальному центрі у Рівному.

У Маневичах на Волині попередили про можливу аварію на одному з підприємств селища з викидом аміаку в повітря після атаки Росії.

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Харків Електроенергія Війна в Україні Атака дронів Відключеня світла
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